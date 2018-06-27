Мировой кризис: признаки выздоровления или самообман?

Возобновить рост спроса в ведущих странах мира пока еще не удалось. В то же время началось сногсшибательное наращивание долга правительств многих стран... Что дальше?..

За последний месяц-полтора в экспертных кругах как в Украине, так и далеко за ее пределами, развернулась дискуссия по поводу - выходит мировая экономика из рецессии или нет.

С одной стороны, действительно, имеет место некоторое оживление мировой конъюнктуры на такие биржевые товары, как нефть и металл. Причем цены на нефть уже выросли до 73 долларов за баррель. Одновременно поднимаются цены на ряд других биржевых товаров. На мировых фондовых площадках наблюдается рост фондовых индексов. Началось повышение котировок на ценные бумаги многих эмитентов.

Поэтому руководители некоторых стран начали говорить о завершении периода рецессии и начале роста мировой экономики.

Все это вроде бы дает основания для оптимизма, в частности и в Украине, учитывая зависимость украинской экономики от спроса и цен на металл, продукцию химической промышленности и товары аграрного сектора.

Однако, с другой стороны, проблема в том, что весь этот рост котировок связан не так с позитивными тенденциями в реальном секторе, как с чрезвычайным вливанием средств в мировую экономику правительствами ведущих стран. Такие вливания в виде бюджетного финансирования, государственных кредитов и гарантий оцениваются в 8 - 10 триллионов долларов. Не удивительно, что эти деньги начали использоваться не только для стимулирования спроса на товары и услуги, но и для масштабных спекуляций на фондовых и товарных биржах.

Показательной в связи с этим является ситуация с ценами на нефть. Цены относительно самых низких в этом году показателей - 32 - 34 долл. за баррель - выросли вдвое, и это при том, что добыча не сократилась, а спрос даже немного упал. Очевидно, что такой рост является не только результатом позитивных ожиданий инвесторов относительно ситуации в мировой экономике, но и откровенной игрой так называемых биржевых быков, которые умышленно толкают цены на нефть вверх. Рост цен на один из ключевых биржевых товаров порождает рост цен на другие товары, что связано с объективной рыночной поддержкой определенного соотношения цен.

Все товары имеют свою потребительскую ценность, и через нее должны коррелировать между собой. То есть всегда сохраняется определенное соотношение барреля нефти с некоторым количеством зерна, металла и тому подобное. Деньги как товар товаров обеспечивают поддержку определенного равновесия потребительской ценности всех товаров.

Так, в предыдущие года, после роста цен на нефть, с определенной задержкой начался рост цен на металл, зерно, продукцию химической промышленности. Такую же тенденцию, только в сторону уценки, мы имели возможность наблюдать в прошлом году. Падение цен на одни биржевые товары обусловило удешевление других товаров. В обычных условиях цены растут в результате повышения спроса, которое не покрывается соответствующим ростом предложения. Но сейчас довольно часто имеет место рост или падение цен не по причинам реального роста или сокращения потребления, а лишь как следствие активных спекуляций опционами и другими производными инструментами по поставки тех или иных товаров. И хотя в прошлом году и в этом году руководители правительств многих стран отмечали необходимость поставить барьер спекуляциям на мировых товарных биржах, которые расшатывают цены и формируют неправильные сигналы для производителей, но, к сожалению, в этом плане сдвигов к лучшему не произошло.

Несоответствие между спросом-предложением и ценами на рынке неминуемо порождает два существенных риска. Во-первых, в условиях еще достаточно слабой экономической конъюнктуры рост цен на сырье предопределяет рост расходов, который ухудшает финансовые результаты деятельности субъектов хозяйствования и ограничивает их возможности для восстановления деловой активности. Во-вторых, формируются новые пузырьки, которые неминуемо приведут к новому обвалу цен и очередной волне спада мировой экономики.

Огромные расходы, осуществленные правительствами для борьбы с рецессией, тоже несут незаурядные угрозы. Целью правительственных расходов было стимулировать спрос на товары и услуги со стороны населения, что, в свою очередь, должно было бы стимулировать рост их производства. Но значительная часть корпораций улучшает свою финансовую ситуацию не за счет увеличения объемов производства, а с помощью сокращения работников. И хотя этот процесс в последние месяцы затормозился, однако безработица во многих странах мира продолжает расти. А это, в свою очередь, провоцирует сокращение спроса на продукцию со стороны населения. Оно не уверено в завтрашнем дне, поэтому склонно к накапливанию сбережений, как говорят, «на черный день». К тому же почти все население развитых стран имеет огромные долги по банковским кредитам. Что тоже ограничивает их возможности для увеличения потребления.

То есть возобновить рост спроса в большинстве ведущих странах мира пока еще не удалось.

В то же время началось сногсшибательное наращивание долга правительств многих стран. И хотя в настоящее время в результате эмиссионной политики США процентные ставки в этой стране упали и расходы на текущее обслуживание долга правительством даже уменьшились, - долго так продолжаться не может. Более того, ситуация становится все более угрожающей. Американское правительство уже почти не имеет возможностей привлекать деньги на рынке. Поэтому, очевидно, в первый раз со времен Великой депрессии тридцатых годов Федеральная резервная система США прибегла к беспрецедентному шагу - прямому выкупу у правительства государственных казначейских бумаг на 300 млрд. долл. США, что означает крайне опасную для многих инвесторов угрозу инфляции и обесценивания их инвестиций в американские ценные бумаги. Это касается ценных бумаг как правительства, так и американских корпораций. В определенный момент может начаться их паническая продажа, что, в свою очередь, приведет к росту процентных ставок и наращиванию расходов на обслуживание долговых обязательств и правительством, и американскими корпорациями. Что будет провоцировать рост инфляции и очередной подъем процентных ставок.

Как сложно потом выходить из этого заколдованного инфляционного круга, - Соединенные Штаты знают на собственном опыте. Недаром на днях один из самых успешных и самых богатых людей мира американский миллиардер Уоррен Баффет призвал правительство США значительно более осмотрительно обращаться с бюджетными тратами, которые могут привести к раскручиванию инфляционного маховика.

Не намного лучше ситуация с правительственными долгами в европейских и азиатских странах. Объем таких долгов во многих из них уже давно превысил 100 процентов годового ВВП этих стран.

Разговоры о том, что локомотивом выхода из глобального экономического кризиса станет Китай, также вызывают сомнения. Действительно, китайское правительство начало масштабную программу (эквивалентную 500 миллиардов долларов США), направленную на реализацию инфраструктурных проектов в пределах страны, которые должны опосредствовано стимулировать спрос населения. Но не факт, что эта программа сможет перекрыть потери китайской экономики, связанные со значительным падением экспорта китайской продукции. И особенно доверять официальной китайской статистике в этом случае я бы не советовал.

Следует также учитывать, что реальные расходы осуществляются в юанях, которые эмитирует центральный банк Китая, а это провоцирует угрозу инфляции и формирования новых пузырьков на товарных и фондовых биржах страны. Следовательно, на этом этапе возможностей китайского правительства и экономики КНР вряд ли достаточно для вытягивания всей мировой экономики из рецессии.

Не слишком много оптимизма добавил и бывший председатель ФРС США Алан Гринспен, который на прошлой неделе заявил, что ожидает новой волны экономического кризиса уже через два квартала. И, как по мне, оснований для такого негативного прогноза пока еще больше, чем для розовых заявлений правительственных чиновников разных стран о завершении кризиса. Мы проходим лишь очередной этап развития кризиса, связанный со значительными расходами правительств многих стран. Но эти расходы, не обеспеченные доходами, не могут осуществляться бесконечно. При условиях, когда главные причины этого кризиса сами собой “не рассосались” (речь идет о чрезвычайной закредитованности юридических и физических лиц и связанном с этим неадекватном потреблении), рассчитывать на преодоление кризисных явлений в мировой экономике, на мой взгляд, оснований нет. И не факт, что наращивание правительствами долгов не приведет уже в ближайшем будущем к сокращению потребления, что спровоцирует новую волну глобального экономического кризиса.

Борис Кушнирук