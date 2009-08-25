СБУ и прокуратура проверяют сообщение о торговле органами умерших

Служба безопасности и прокуратура проверяют информацию немецких СМИ о том, что в Украине якобы действует нелегальный международный канал торговли органами и другими биологическими материалами, взятыми у покойников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил сегодня журналистам, комментируя обнародованную накануне в одном из немецких изданий информацию о существовании в Украине нелегального международного канала торговли органами умерших людей.

«Работаем вместе с прокуратурами тех областей, где такая проверка должна быть осуществлена», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что о результатах проверки будут поставлены в известность украинская общественность и правоохранительные органы Германии.

В то же время, отметил председатель СБУ, пока о результатах этой работы говорить рано.