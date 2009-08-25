Нацбанк привязал ставки рефинансирования к учетной ставке

Национальный банк Украины привязал ставки рефинансирования к учетной ставке. Это предусмотрено постановлением Нацбанка №415 от 21 июля 2009 года (регистрация в Минюсте 10 августа 2009 года), которым вносятся изменения в Положение о процентной политике НБУ. Постановление обнародовано на сайте Верховной Рады.

В документе предусмотрено, что ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым), предоставляемым Нацбанком коммерческим банкам, должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 5 процентных пунктов, а по кредитам овернайт под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3 процентных пункта. При этом указывается, что процентная ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым) является наивысшей процентной ставкой Национального банка и устанавливается на тендерной основе.

Ставка по кредитам, которые предоставлены НБУ банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, определяется в размере средневзвешенной процентной ставки рефинансирования, рассчитанной за последние 30 дней, предшествовавшие дате принятия решения о предоставлении кредита.

Стоимость пролонгированных кредитов устанавливается на уровне процентной ставки, определенной в кредитном договоре, плюс один процентный пункт.

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции 10 августа 2009 года и вступает в силу с 20 сентября 2009 года. В нем указывается, что документ принят «с целью повышения роли процентной политики Нацбанка в управлении денежно-кредитным рынком».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.