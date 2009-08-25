Иностранные инвесторы просят Кабмин не нарушать закон

Американская торговая палата в Украине и Европейская Бизнес Ассоциация обратились с официальными письмами в высшие органы государственной власти и к ключевым политическим силам с просьбой не поддерживать предлагаемое правительством повышение адвалорной ставки акциза на табачные изделия с 20 до 36%. Об этом УНИАН сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Представители обеих ассоциаций заявили, что предложенные изменения абсолютно не отвечают действующему налоговому и бюджетному законодательству Украины. По убеждению председателя Американской торговой палаты в Украине Хорхе ЗУКОСКИ, упомянутая инициатива напрямую нарушает сразу две статьи Закона Украины “О системе налогообложения” (ст.1 и ст.7), согласно которым налоговые ставки не могут изменяться в течение бюджетного года; ст.27 Бюджетного кодекса Украины, по которой изменения в законы Украины о налогообложении, чтобы вступить в силу с начала нового бюджетного года, должны быть официально обнародованы до 15 августа предыдущего года, а также нормы Закона Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”, по которым новые ставки акциза и минимальное налоговое обязательство должны определяться правительством до 1 августа с учетом индекса потребительских цен.

В свою очередь руководство Европейской Бизнес Ассоциации считает, что положительный эффект для наполнения бюджета от такого резкого повышения ставок акцизного сбора на фоне заметного увеличения оборота нелегальной продукции и сокращения легального производства кажется сомнительным. При этом приводятся данные Госкомстата, по которым сокращение легального производства табачных изделий во ІІ квартале 2009 г., по сравнению с I кварталом 2009 г., составляло 25%.

“Резкое повышение ставок акцизного сбора будет иметь и социально негативный эффект, ведь последствия, упомянутые выше, могут привести к существенным штатным сокращениям на предприятиях. Следует отметить, что новым странам - членам ЕС было предоставлено время для переходного периода, на протяжении которого ставки акцизного сбора и, соответственно, цены на табачные изделия повышались постепенно с целью недопущения негативных последствий для экономик этих стран”, - отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Директор Центра экономического прогнозирования Василий ЛАНОВЫЙ считает реакцию зарубежных бизнес-ассоциаций вполне закономерной: “В целом такие инициативы правительства представляются несколько странными. Ведь они не только ухудшают имидж правительства среди зарубежных инвесторов, но и вредят политическому рейтингу премьер-министра”.

Как сообщал УНИАН, 12 августа 2009 г. Кабинет министров Украины одобрил инициативу об увеличении с 1 октября этого года ставок акцизного сбора на табачные изделия путем учета поправки к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (регистр. № 4707) при доработке законопроекта для рассмотрения во втором чтении. Согласно поправке, адвалорная часть акциза на табачные изделия должна увеличиться с 20 до 36%.