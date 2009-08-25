Кто из религиозных деятелей Украины самый влиятельный

Патриарх Филарет (Денисенко) – самый влиятельный человек в Украине среди религиозных деятелей. Так определил авторитетный журнал „Корреспондент”. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата занял 30 место в рейтинге „Топ 100 самых влиятельных людей Украины”. В сотню влиятельных людей также попали митрополит Владимир (Сабодан) (32 место) и кардинал Любомир Гузар (54 место).

Журнал отмечает, что несмотря на то, что в Украине больше приходов УПЦ Московского патриархата (которую возглавляет митрополит Владимир), однако многочисленные опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев предпочитают ходить в храмы УПЦ Киевского патриархата.

„Статус главы официально второй, а неофициально первой церкви Украины делает Филарета духовным авторитетом для большого числа верующих и влиятельным общественным деятелем. А его последовательная и принципиальная позиция в борьбе за единую и независимую Украинскую православную церковь – достойным доверия еще и глазах нерелигиозных, но патриотически настроенных соотечественников», - утверждает „Корреспондент”.

По словам авторов рейтинга, Патриарха Филарета „поддерживают многие сторонники независимости в самой УПЦ (МП), что еще больше крепит позиции Филарета и вселяет уверенность в победе его идеи”.

В то же время, митрополит Владимир, по мнению журналистов издания, остается «главой влиятельной церкви», то есть тем, кто принимает важные решения, а также «пастырем и духовным авторитетом для многих украинцев, особенно в восточных и южных областях страны».

Значительной заслугой кардинала Любомира Гузара «Корреспондент» считает то, что Украинская греко-католическая церковь за время его председательства перестала восприниматься, как религиозная организация исключительно западных областей Украины. «Он привлекает новых верующих своим моральным авторитетом и медленно, но неуклонно продвигает свое влияние в восточные регионы» - отмечает издание. Сам же глава УГКЦ «может служить образцом скромности в быту, полностью отвечающем его монашескому обету», убеждены составители рейтинга.