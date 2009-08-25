В Тернополе мать заморила ребенка голодом

В Тернополе по недосмотру матери 2-летний ребенок умер от голода.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНА, доследственной проверкой установлено, что 33-летняя тернополянка, уроженка одного из сел Козивского района, имея на иждивении 5-летнего сына и 2-летнюю дочь, по несколько суток не бывала дома, оставляя детей одних и нередко не оставляя им никакой еды.

Женщина злоупотребляла спиртными напитками и вела аморальный образ жизни, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности Козивским районным судом. Несмотря на применение к ней мер административного влияния, она все же не исполняла установленные законом обязанности по уходу за детьми, не обеспечивала им надлежащих условий проживания, питания и лечения.

Прокурор Тернополя Сергей БАНАХ в отношении женщины возбудил уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Украины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло смерть малолетней.

Также прокурор города подал иск в горрайонный суд о лишении женщины родительских прав. Ее старший сын в настоящее время находится в приюте.