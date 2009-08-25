Названа предварительная причина аварии на шахте им. Кирова

В Государственном комитете Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора считают, что причиной аварии на государственном предприятии «Шахта им. Кирова» стало невыполнение руководством предприятия в полном объеме требований Инструкции по проведению реверсирования вентиляционной струи (дальше - Инструкция).

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, именно такое заключение можно сделать на основании предварительного анализа документов и свидетельств очевидцев трагедии.

В частности, установлено, что 21 августа содержание метана в воздухе всех горных выработок и, в частности, в аварийной лаве, было в допустимых пределах. Это засвидетельствовало обследование шахты при участии заместителя начальника инспекции по надзору в Макеевском регионе Госгорпромнадзора Анатолия ИВАНЕНКО.

Опасная загазованность произошла 23 августа после реверсирования вентиляционной струи. Как именно это произошло, выясняет правительственная комиссия, но уже сейчас понятно, что руководство предприятия не выполнило в полном объеме требования нормативных документов, отмечается в сообщении.

Так, в соответствии с многолетним опытом, выполнение мероприятий по реверсированию продолжается две и более рабочих смен (одно изменение - 6 часов). Однако на шахте им. Кирова эти работы проводили лишь 4 часа.

В соответствии с Инструкцией, после реверсирования все участки должны быть тщательным образом обследованы, чтобы убедиться, что в горных выработках концентрация метана находится в допустимых пределах. Принимаются меры по проветриванию проблемных, особенно тупиковых, участков. Лишь после этого ответственное лицо имеет право дать разрешение на спуск людей в шахту. Очевидно, что это сделано не было, отмечают в Госгорпромнадзоре.

Также в ведомстве допускают, что источником загорания воздушно-метановой смеси стал пускатель лебедки в тупиковой части выработки. Комиссия, которая 24 августа обследовала этот участок, зафиксировала, что крышка на нем открыта, а характер и направление повреждений прямо указывает на то, что это место стало эпицентром аварии.

На сегодня Госгорпромнадзор запретил на шахте проведение всех работ, кроме аварийно-спасательных. Специалисты Донецкого горного округа проводят тщательную проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на шахтах ГП «Макеевуголь». В Настоящее время на всех угольных предприятиях проверяется состояние проветривания и пылегазового режима.

Как сообщал УНИАН, в 14.20 23 августа в Макеевке на шахте им. С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

В результате выброса угля погибли 8 горняков. На протяжении 23-25 августа с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницы были госпитализированы 19 горняков.

Создана комиссия по расследованию причин аварии.