В Запорожской области горит склад с ядохимикатами
12:12, 25 августа 2009Общество
1523 0
В 2 километрах от населенного пункта
Сегодня утром в Токмакском районе Запорожской области в районе села Новогоревка возник пожар на складе с пестицидами.
Как сообщили УНИАН в областном управлении МЧС Украины, склады находятся в 2 км от населенного пункта.
Эвакуация жителей села не проводится, поскольку угрозы для людей пока нет - ветер с места пожара дует не в направлении села.
Как отметили в управлении МЧС, склад может вмещать около 100 тонн ядохимикатов. Сколько их и какие именно находятся там – выясняется.
На месте работают пожарные подразделения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter