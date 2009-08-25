На строительстве под Киевом обнаружили 14 рабов из Китая

Правоохранители Киевской области возбудили уголовное дело по факту эксплуатации иностранных граждан, которых использовали в качестве бесплатных строителей в Макаровском районе.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

Согласно сообщению, 14 граждан Китая около полгода вместо обещанных 5 долларов в час и достойных условий проживания не получали ничего. Только один раз им заплатили по 250 долларов, а жить пришлось в деревянных вагончиках на территории строительной площадки.

Три человека из Украины в возрасте от 26 до 30 лет - двое из которых уроженцы Афганистана и Китая - с помощью своих знакомых из Китайской Республики организовали поиск и вербовку китайцев под видом легального трудоустройства. Они же переправили их в Украину. За эти услуги каждый из пострадавших заплатил по 10 тысяч долларов.

Чтобы создать видимость своих законных действий, еще в Китае организаторы через своих лиц составили с потерпевшими договоры от имени фирмы, которая в то время уже около двух лет не существовала. Один из учредителей этой фирмы - родственник задержанного подозреваемого - китайца. Кроме договоров заинтересованным в работе в Украине предложили заполнить анкеты со всеми данными будущего строителя, включая паспортные. Электронный вариант заполненных анкет был передан афганцу, проживавшему в Киеве. Он вместе с соучастниками из Киевского городского центра занятости, лица которых пока устанавливаются, подготовил разрешения на трудоустройство от имени, как вскоре выяснилось, двух фиктивных фирм. Таким образом, на территорию Украины китайцы попали легально - сначала прибыла одна группа из семи человек, через два месяца – вторая. При этом в Украину они приезжали по поддельным запросам. В аэропорту «Борисполь» у строителей отобрали паспорта, якобы для перерегистрации, поэтому в дальнейшем у китайцев не было возможности вернуться домой.

После проведенных следственных действий граждан Китая депортировали на родину.

Организаторы преступления находятся под стражей. Правоохранители предпринимают меры по задержанию остальных лиц, причастных к совершению данного преступления.