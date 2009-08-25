Майкл Джексон скончался от передозировки лекарства

Причиной смерти короля поп-музыки Майкла Джексона стала передозировка мощным анестетиком Propofol, сообщает Reuters со ссылкой на результаты вскрытия, предоставленные судебной медэкспертизой.

Патологоанатомы закончили экспертизу еще две недели назад, однако ее результаты не разглашались "по соображениям безопасности".

"Главный судебный патологоанатом Лос-Анджелеса доктор Сатьявагисваран (Sathyavagiswaran) указал, что он проанализировал предварительные результаты токсикологической экспертизы и, по его мнению, причиной смерти Джексона стал смертельный уровень Propofol", - говорится в обнародованных судебных документах.

Propofol - мощный анестетик, который разрешен к использованию только в медицинских учреждениях.

Майкл Джексон скончался 25 июня в больнице Лос-Анджелеса на 51-м году жизни, напоминает РИА "Новости". Когда певца доставили в больницу, он уже не дышал. Джексон умер, не приходя в сознание.

По данным американских СМИ, главным подозреваемым по делу о его гибели является личный врач Конрад Мюррей. Он находился рядом с Джексоном в последние минуты его жизни.

