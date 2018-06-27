Кто и зачем втягивает Украину в очередной «оружейный» скандал?

Вчера Британский парламентский комитет по контролю за экспортом вооружений обнародовал отчет, в котором утверждается, что британские посредники, возможно, перепродавали оружие, приобретенное в Украине, в страны, на которые распространяется международные эмбарго. Об этом сообщило британское издание Guardian. Теперь парламент Объединенного королевства активно занимается расследованием этого дела. УНИАН со своей стороны тоже решил включиться в установление истины.

Британская версия

Guardian сообщает, что во время визита в Киев в мае 2009 года британские парламентарии получили от замминистра иностранных дел Украины Александра Горина документ с подробностями соглашений о продаже оружия.

«Документ содержал список зарегистрированных британских брокеров, которым Государственная служба экспортного контроля Украины выдала лицензии на экспорт коллекционных наименований (легкое оружие) из советских запасов оружия. Мы обеспокоились, увидев, что среди конечных потребителей есть страны, на которые распространяются ограничения министерства иностранных дел и министерства по делам Содружества наций на экспорт стратегических товаров», - говорится в отчете британских парламентариев.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Милибенд попросил членов парламентского комитета пока не обнародовать детали имеющегося у них документа, чтобы не помешать следствию, потому что там указаны названия британских фирм-посредников, которые, якобы получили от украинской Государственной службы контроля за экспортом лицензию на экспорт легкого оружия из советских запасов.

“Мы чрезвычайно обеспокоены, что ни посольство Объединенного Королевства в Киеве, ни Организация по контролю за экспортом и Департамент государственных налогов и собраний Ее Величества не знали о существовании этого списка британских брокеров, которым были выданы экспортные лицензии Государственной службой экспортного контроля Украины, тем более что этот список украинцы предоставили нам абсолютно добровольно”, - отмечают парламентарии.

В то же время в комитете по контролю за экспортом вооружений британского парламента заверяют, что ни в чем не обвиняют Украину, а скорее обращают внимание своего правительства на необходимость лучшего контроля за обращением оружия.

Продавцы и посредники на рынке оружия

- Всем известно, что рынок оружия работает с помощью т.н. посредников, - рассказывает УНИАН директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. - О них очень часто не говорят. Но даже когда речь идет о продаже оружия министерством обороны какой-то страны конкретному заказчику, всегда есть институт посредников, который вмешивается в это дело и с которым ведутся переговоры.

По словам экспертов, посредники очень часто меняются, потому и сложно убедиться в их “добросовестности”. “Приход” и “уход” посредников зависит от доступа того или иного человека к влиятельным чиновникам странам, которые объявляют тендер на закупку вооружений. Обычно страна-продавец ищет посредника – гражданина страны-покупателя, имеющего доступ к высокому руководству военного ведомства. Иногда появляются фирмы-посредники из “неопределенной страны”. Они могут быть сомнительными и рискованными. Но бывает и так, что продавцы идут на риск, потому что такие посредники обычно разбираются в конъюнктуре рынка и имеют доступ к руководителям многих стран.

- Очень многие государства попадают в ловушку к недобросовестным посредникам, потому что проверить всех довольно тяжело, - констатирует Бадрак.

Но есть своеобразный индикатор “добросовестности”. Во избежание ситуаций, когда якобы легально проданное оружие потом “всплывает” в зоне конфликта, где действует эмбарго, и связанных с этим обвинений в нарушении международных норм, существует понятие «сертификат конечного пользователя». Любая фирма-посредник: британская ли, сингапурская или австралийская, - должна предоставить стране-продавцу документы, удостоверяющие последующую передачу оружию стране, в отношении которой не введены никакие эмбарго.

Контролеров у нас много

В Украине экспортом вооружений занимается государственная компания Укрспецэкспорт. Но в функции компании не входит отслеживать судьбу уже проданного оружия. Укрспецэкспорт заинтересован в том, чтобы заключить как можно больше контрактов и как можно лучше их выполнить. Это – лишь один из винтиков системы. А вот лицензии на продажу выдает Государственная служба экспортного контроля Украины - особый орган исполнительной власти со специальным статусом.

По словам экспертов, существует целая многоуровневая система проверки потенциальных покупателей оружия, направленная на то, чтоб не навредить имиджу государства и не нарушить никаких международных договоров. Если речь идет о контрактах, которые заключаются впервые, то все контролируется на государственном уровне. К рассмотрению подключается СНБО и межведомственная комиссия при Президенте Украины по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, в состав которой входят представители более чем 10 украинских ведомств: разведка, контрразведка и т.д. Решения комиссии подаются Президенту, и уже Гарант своими указами регулирует и осуществляет руководство военно-техническими сотрудничеством. Если контракт заключается не первый раз, Государственная служба экспортного контроля все равно должна проводить определенные проверки. В Укрспецэкспорте также есть отдел, который обеспечивает контроль и проверку возможности заключения контрактов. И при всей этой разветвленной системе контроля, опыт показывает, что криминальным структурам иногда удается обходить не только украинскую систему, но и системы других стран.

- Система спецслужб одной страны иногда не может сработать физически. Здесь может речь идти лишь о работе многих спецслужб и общих действиях многих стран, - считает Бадрак. - Но на рынке вооружений это очень проблематично. Страны не предоставляют полную информацию о своих намерениях и о своем оружейном экспорте, потому что рынок вооружений – это очень большая конкуренция. Потому нельзя сказать, что вопрос реэкспорта может быть легко урегулирован в мире.

Хотя теоретически спецслужбы страны, продающей оружие, могут отследить недобросовестных посредников. В Украине Контрразведывательное управление СБУ, Служба внешней разведки и Главное управление военной разведки Минобороны на всех этапах подготовки и выполнения контрактов пытаются отслеживать и проверять все механизмы. Украинские спецслужбы не раз отчитывались, что обнаружили таких посредников. Их заносили в черный список, и с ними больше не вели никаких переговоров.

Механизмы продажи оружия

Существует своеобразный механизм продажи оружия на мировом рынке. Новое продается преимущественно по прозрачным схемам.

- Некая страна закупает танки или вертолеты. Она объявляет тендер и выдвигает свои технические требования к вооружению: мощность двигателя, скорость и т.п., - рассказывает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук. - Страны-производители представляют свои образцы. Сейчас производители научились приспосабливаться, они ориентируются на технический заказ тендера и потом свои существующие образцы подгоняют под технические требования. Например, в России был вертолет “Черная акула” Ка-50, потом “Аллигатор” Ка-52, потом - “Erdogan” Ка-50-2 - специальный варант “Черной акулы”, сделанный под турецкий тендер. Такое вооружение продается непосредственно фирме-заказчику. Там посредников нет.

Посредники существуют при перепродаже бывшего в употреблении вооружения.

По словам экспертов, в арсенале Украины еще много старого советского оружия, которое может интересовать страны третьего мира, которые не ищут высокие военные технологии, а готовы воевать простыми в использовании автоматами, пулеметами и гранатометами производства 40-50-х годов.

- У нас около трех тысяч танков. В боевом составе вооруженных сил их больше 700. Остальные - на базах хранения, на консервировании. Фактически, это вооружение нам не нужно, - комментирует Тимчук. - Армия сократилась с миллионной численности больше, чем в 5 раз, а оружие остается. Поэтому мы можем его продавать. Хотя оружие и б/у, но для конфликтов низкой интенсивности или для конфликтов, которые сейчас популярны в странах третьего мира, оно вполне пригодна...

Кому выгоден “оружейный” скандал?

Председатель правления центра политических исследований “Пента” Владимир Фесенко советует не спешить с выводами.

- Можно выдвинуть два предположения. Во-первых, очень часто на рынке вооружений используют черный пиар как средство конкурентной борьбы. Мы, в частности, конкурируем с российскими производителями, - рассказывает Фесенко. - Когда раньше случались скандалы с “Кольчугой” и некоторые другие, были определенные основания считать, что это дело рук российских конкурентов. Во-вторых, в России сейчас раздувают тему снабжения оружия Грузии. Поскольку против Грузии нет санкций, но так или иначе нужно дискредитировать Украину, то надо использовать эту тему для косвенной дискредитации Украины как производителя и поставщика оружия.

С Фесенко согласен и Тимчук.

- Следует учитывать, что информационная война ведется с Украиной не первый год, почти от начала Независимости, - комментирует эксперт. - Существует конкуренция на рынке вооружений. Возможно, это очередной черный пиар, направленный против нашего производителя вооружений и его продвижения на международном рынке.

В целом специалисты утверждают: если факт продажи оружия британским посредникам имел место, то это - свидетельства либо недобросовестности, либо корыстных интересов наших структур, которые занимаются продажей оружия.

А Фесенко советует провести собственно служебное расследование. И если тема явно сфальсифицирована - масштабно заявить не только в Украине, но и за рубежом, чтобы это опровержение было распространено и в международных СМИ.

Наш “ответ Чемберлену”

УНИАН обратился в Государственную службу экспортного контроля Украины, чтобы выяснить, на самом ли деле выдавались лицензии на продажу оружия британским посредникам. На наш запрос мы получили такой ответ.

“Украина сурово придерживается правил, установленных международными режимами в сфере торговли вооружениями, а также внутренним законодательством в сфере экспортного контроля.

Схема работы системы экспортного контроля как Украины, так и других государств - участников международных режимов контроля предполагает ответственность субъекта, который осуществляет экспорт соответствующих товаров, относительно заявленных условий доставки к конечному потребителю. В соответствии с законом Украины “О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования”, субъект осуществления международных передач товаров – зарегистрированный специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам государственного экспортного контроля субъект предпринимательской деятельности Украины. Таким образом разрешительные документы на экспорт (импорт) иностранные субъекты от Государственной службы экспортного контроля Украины не получают”.

Итак, Государственная служба экспортного контроля Украины априори не может выдавать лицензии иностранным фирмам и открещивается от «оружейного скандала» в Британии. Осталось дождаться результатов расследования британского парламента...

Но как бы там ни было, на фоне президентской кампании, которая де-факто уже началась в Украине, желающие повернуть ситуацию по принципу “ложечку-то мы нашли, но осадок остался...” несомненно найдутся.

Анна Ященко