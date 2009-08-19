Руководство ПНВХ считает, что директор «Таврии» спасает свое кресло

Руководство Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ), который входит в состав корпорации «Логос» (Днепропетровск), заявляет, что директор ОАО «АПФ Таврия», также входящего в корпорацию, спасает свое кресло.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор ПНВХ Андрей СТРЕЛЕЦ.

По его словам, директор ОАО «АПФ Таврия» Александр СИДОРЕНКО в момент кризиса «перестал быть адекватным менеджером», поэтому руководство компании не планировало продолжать с ним контракт, который заканчивается в сентябре т.г.

«О неэффективном управлении свидетельствует тот факт, что за первые полгода 2009 рынок коньяка в Украине упал на 18,5%, а продажи «Таврии» – на 20%. Поэтому мы предложили А.СИДОРЕНКО почетную должность в Совете директоров предприятия, а оперативное управление - передать в руки более сильного менеджера», - сказал А.СТРЕЛЕЦ.

По его словам, А.СИДОРЕНКО не согласился на это предложение и обвинил президента корпорации «Логос» Валерия ШАМОТИЯ в том, что он довел «Таврию» до банкротства. А.СТРЕЛЕЦ опроверг эти обвинения.

По его словам, с 24 июля т.г. президента корпорации “Логос” и мажоритарного акционера В.ШАМОТИЯ не пускают на ОАО “АПФ Таврия”.

Справка УНИАН. Первый национальный винодельческий холдинг (ПНВХ), который входит в состав корпорации «Логос» (Днепропетровск), как управляющая структура объединяет ООО "Инкерманский завод марочных вин" (Севастополь, АР Крым, лидер рынка в Украине с долей в 11%), Агро-промышленная фирма «Таврия» (Новая Каховка, Херсонская обл., лидер рынка у 2008 году с долей в 25%, в 2009 – 22,3% ), а также первичные базы виноделия: ООО "Качинский+" (АР Крым, Севастопольская зона виноделия) и ЗАСО «Черноморец» (АР Крым, Бахчисарайский р-н), совхоз-завод им. Полины Осипенко. Общая площадь виноградников холдинга составляет более 4 тыс. га.

Первый национальный винодельческий холдинг является владельцем торговых марок INKERMAN, «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX». С 2005 года ПНВХ является эксклюзивным поставщиком продукции Remy Cointreau в Украине (коньяки «Remy Martin», ликеры «Cointreau», шампанское «Piper-Heidsieck», бренди «Metaxa», з 2009 р. – шампанское Piper-Heidsieck).