В результате взрыва в карьере пострадали 6 детей

20:36, 18 августа 2009
Общество
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Сообщение из Запорожской области

В Запорожской области в результате взрыва в карьере пострадали 6 детей.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сообщение о чрезвычайном происшествии в карьере на территории Черниговского района Запорожской области поступило сегодня в 15.15.

"В результате взрыва неизвестного взрывного устройства (предположительно снаряда времен войны) пострадали 6 детей в возрасте 10-12 лет. С ранениями различной степени тяжести все 6 госпитализированы", - сообщили в милиции.

На место происшествия для установления причин и обстоятельств случившегося выехали сотрудники Черниговского райотдела и Запорожского главка милиции.

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