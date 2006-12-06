Янукович вывел Украину на Нью-Йоркскую биржу

Сегодня премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с руководством Нью-Йоркской фондовой бирже возможность регистрации украинских предприятий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам главный управляющий Нью-Йоркской фондовой биржей Джон ТЕЙН и В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Д.ТЕЙНА, он с восторгом относится к идее привлечения украинских предприятий к сотрудничеству с Нью-Йоркской биржей.

В этом контексте он сообщил о договоренностях с В.ЯНУКОВИЧЕМ организовать в Украине совместный семинар, на котором будет разработана программа для украинских предприятий, которая поможет им котироваться на Нью-Йоркской бирже.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы очень заинтересованы выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу». При этом он отметил, что для Украины сейчас очень важно выйти на реальную оценку ее собственности.

«Поэтому регистрация наших предприятий (на Нью-Йоркской бирже – УНИАН) и котировка акций – это возможность не только развивать фондовый рынок, но и возможность привлекать инвестиции в экономику», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что проведение первого международного семинара совместно с Нью-Йоркской биржей в Украине заинтересует украинские компании в сотрудничестве с этой биржей.

Позже, выступая на рабочем ланче с ведущими представителями финансовых и деловых кругов США в Нью-Йорке, премьер выразил благодарность американской стороне за встречу на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он отметил, что фондовый рынок Украины только начинает развиваться, а собственность украинских компаний, по приблизительным оценкам, недооценена где-то в десять раз. В то же время премьер выразил убеждение, что рынок ценных бумаг в Украине в ближайшие 2-3 года будет стремительно развиваться, на нем произойдет бум.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ заверил, что многие украинские компании готовы для регистрации на ІPО.

Отметив, что за последние 15 лет в Украине росла бизнес-элита, премьер-министр подчеркнул, что сегодня Украина - действительно динамично развивающееся государство, и что динамика роста ее экономики будет улучшаться.