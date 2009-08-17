В Сумах СБУ задержала хакера, который "ломал" электронные ящики

Сотрудники СБУ разоблачили в Сумах противозаконную деятельность гражданина Украины, который за денежное вознаграждение осуществлял несанкционированное вмешательство в электронные ящики пользователей сети Интернет, а также предлагал и осуществлял другие хакерские услуги.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся РАПУТА, житель областного центра предлагал и предоставлял в сети Интернет услуги по несанкционированному проникновению в содержание почтовых электронных ящиков и персональных анкет пользователей социальных сетей. Таким способом он получал информацию, в том числе частного и конфиденциального характера, которую реализовывал заказчикам, направляя ее по их электронному адресу.

Злоумышленник задержан. Управление СБУ в Сумской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины («несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»).

Наказание, предусмотренное за совершение подобного вида преступления, - лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.