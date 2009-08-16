У Ахметова открестились от пиротехники, которая взрывается под Донецком

Взорвавшиеся сегодня под Донецком склады пиротехники не имеют отношения к той пиротехнике, которая предназначена для церемонии открытия стадиона «Донбасс Арена» на 29 августа.

Об этом заявила по телефону корреспонденту УНИАН руководитель проекта церемонии открытия нового стадиона «Донбасс Арена» Евгения ЛЕВЧИЦКАЯ.

По ее словам, «абсолютно никакого отношения эти взорвавшиеся склады пиротехники к «Донбасс Арене», ни к нам, ни к нашим подрядчикам не имеют». Е. ЛЕВЧИЦКАЯ объяснила, что «пиротехника, которая предназначена для открытия стадиона еще в пути, ее еще нет в Украине».

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что на складах хранилось свыше 80 тонн пиротехнических изделий и они принадлежат ООО «Эдельвейс», а пиротехника предназначалась для феерверка в честь торжественного открытия «Донбасс Арены» - нового стадиона «Шахтера».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области на Окружной дороге между Ясиноватой и Донецком прогремели взрывы на складах пиротехники.

Первый мощный взрыв произошел около 14:50. По словам очевидцев, он был настолько мощным, что в близлежащих домах вылетело из окон стекло. В небо поднялась огромная бело-черная туча, которую ветром снесло в сторону центра Донецка.

Туча засыпала пеплом центральные улицы областного центра.