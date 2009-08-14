До какой степени аварийна плотина ДнепроГЭСа?

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ направил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо с просьбой дать поручение о направлении в Запорожье комиссии Министерства во вопросам чрезвычайных ситуаций и вопросам защиты населения от последствий чернобыльской катастрофы для определения уровня аварийности плотины ДнепроГЭСа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, соответствующее официальное письмо направлено сегодня.

В письме, текст которого размещен на официальном сайте Запорожской мэрии, также содержится просьба об ускорении процесса выделения из резервного фонда Кабмина денежных средств в размере 7,7 млн. грн. для проведения первоочередных работ по ликвидации аварийного состояния проезжей части на участке, который проходит по ортотропной плите плотины ДнепроГЭСа.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня власти Запорожья вводят запрет на проезд через город грузового транзитного автотранспорта, в связи с состоянием проезжей части плотины ДнепроГЭСа, "конструкция которой дала трещину и сегодня уже представляет угрозу безопасности во время проезда по ней".

Справка УНИАН. Плотина ДнепроГЭС построена в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны 14 быков ДнепроГЭС были уничтожены полностью, 18 - частично. Восстановлена плотина была в 1947 году. Автодорожный проезд через плотину ДнепроГЭС реконструирован в 1978 году. Тогда же проезжая часть была расширена, и ее часть нависает над водой. Сейчас она состоит из 4 полос, по две в каждом направлении движения.

На сегодняшний день, проезжая часть плотины ДнепроГЭСа - один из двух мостовых переходов через Днепр на территории Запорожья. Второй - мосты Преображенского, один из которых соединяет левобережную часть города с о. Хортица, а второй о. Хортицу с правобережной частью Запорожья, "перегружены" автотранспортом до такой степени, что на протяжении последних лет ежедневно десятки тысяч запорожцев вынуждены, добираясь с работы и на работу, стоять в пробках из-за несоответствия построенных еще в 1960-е годы мостов необходимым сейчас пропускным способностям. Движение грузового автотранспорта по мостам Преображенского было ограничено ранее.