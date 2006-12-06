Во Львовской области собирают боеприпасы времен войны
09:43, 06 декабря 2006Общество
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Счет снарядов идет на сотни
Вчера возле с.Пидгирци Стрыйского района Львовской области пиротехники продолжали очистку территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, извлечено 272 артиллерийских снаряда, обезврежено 60 единиц, остальные обезвредят сегодня.
Всего за сутки на территории Украины обнаружено 198 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а именно: 173 артиллерийских снарядов, 16 мин и 9 гранат.
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