Во Львовской области собирают боеприпасы времен войны

Вчера возле с.Пидгирци Стрыйского района Львовской области пиротехники продолжали очистку территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, извлечено 272 артиллерийских снаряда, обезврежено 60 единиц, остальные обезвредят сегодня.

Всего за сутки на территории Украины обнаружено 198 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а именно: 173 артиллерийских снарядов, 16 мин и 9 гранат.