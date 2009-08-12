16-летний подросток отомстил за бабушку, совершив двойное убийство

В Великолепетихском районе Херсонской области за совершение двойного убийства задержан 16-летний подросток – ученик 11-го класса местной школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в области, в селе Рубаневка Великолепетихского района во время тушения пожара в частном жилом доме найден обгоревший труп 48-летнего хозяина дома. При обследовании территории в колодце во дворе найден труп другого 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи.

По подозрению в совершении преступления работники милиции задержали 16-летнего местного жителя. По словам задержанного, причиной совершения преступления стала месть - якобы хозяин дома месяц тому назад избил его бабушку, в результате чего она попала в больницу.

По данным следствия, 8 августа парень вместе с сельчанином употреблял спиртные напитки в доме соседа. Несовершеннолетний схватил вилку, а затем нож, и нанес сельчанину несколько ударов в разные части тела, после чего вытянул из дома и сбросил в яму с водой. Затем парень вернулся в дом, где поджег диван, на котором лежал хозяин помещения - обидчик его бабушки. Выйдя во двор, он закрыл дверь дома. Хозяин умер от отравления угарным газом.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.