Памятник Мазепе будет стоять в Полтаве

Между городской властью Полтавы и инициаторами сооружения памятника гетману Украины Ивану Мазепе достигнуто понимание.

Об этом УНИАН сообщил председатель инициативной группы по сбору средств на сооружение памятника, народный депутат Украины Николай КУЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, вчера состоялась его встреча с мэром Полтавы Андреем МАТКОВСКИМ, во время которой стороны согласовали свои позиции относительно места установления памятника.

Как информировал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ, согласно предварительным договоренностями сторон, памятник будет расположен на Соборной площади Полтавы, однако точное место его расположения на площади согласуют дополнительно. По его словам, в начале сентября планируется провести внеочередное заседание горсовета, на котором будет принято решение о месте расположения памятника. “Думаю, что до 21 сентября – дня смерти гетмана, памятник уже будет стоять в Полтаве”, - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Собственно памятник уже “стопроцентно” изготовлен к установлению, добавил он. В то же время Н.КУЛЬЧИНСКИЙ отметил, что поскольку сегодня существует задолженность перед предприятием-изготовителем памятника, объявленный ранее сбор средств на его сооружение продолжается.

Как сообщал УНИАН, решение об установлении памятника И.Мазепе было принято на внеочередной сессии городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является областная государственная администрация. Однако Полтавский облсовет 25 ноября отказался выделять финансы на возведение монумента И.Мазепе и шведскому королю Карлу XII. 16 июля чиновники Полтавского горисполкома прекратили работы по строительству памятника И.Мазепе на Соборной площади города.

На данный момент все работы по сооружению монумента гетману Ивану Мазепе осуществляются за счет благотворительных поступлений. На сегодня уже собрано свыше 1 млн. грн. благотворительных взносов.