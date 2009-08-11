В рамках еврорегиона «Ярославна» состоится Международная ярмарка

В Сумской области 14 августа в поселке Мирополье Краснопольского района в рамках функционирования Еврорегиона «Ярославна» состоится I Международная ярмарка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной государственной администрации, участие в ней примут представители из Украины и Российской Федерации.

В программе мероприятия - выставка-продажа сельскохозяйственных товаров, произведений декоративно-прикладного искусства, фестиваль «Песни родного края», спортивно-развлекательная программа «Богатырские игры», игровой городок для детей. На ярмарке в стилизованных куренях будут представлены достижения каждого поселкового совета Краснопольского района, а в ярмарочных мероприятиях примут участие творческие коллективы из всей области.

По словам заместителя председателя Сумской ОГА Александра ЦУПРА, на ярмарке планируют не только праздновать и развлекаться, а прежде всего - стимулировать экономическое сотрудничество Еврорегиона «Ярославна», презентовать производственный потенциал партнеров - участников ярмарки, открыть новые возможности развития «зеленого туризма».