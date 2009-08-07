У Тимошенко рассказали, откуда дефляция

Дефляция в Украине в июле 2009 г. относительно июня 2009 г. в размере 0,1% обеспечена снижением цен на продукты питания.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, переданном агентству УНИАН пресс-службой Минэкономики.

«Дефляционная динамика в июле обусловлена удешевлением продуктов питания на 0,3%, что из-за большой доли в общей весовой структуре потребительских расходов населения (более 50%) уменьшило общий индекс инфляции на 0,2 процентных пункта», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

В частности, цены на мясо и мясопродукты понизились на 1%, на молоко – на 1,2%, сыр и мягкий сыр – на 1,8%, другие молочные продукты – на 0,6%, на овощи - на 6,6%.

Вместе с этим, подчеркивает министр экономики, сдерживающими инфляцию факторами также стал высокий урожай зерновых – по данным Минагрополитики, на 30 июля собранно 26,5 млн. тонн зерновых по сравнению с 24,7 млн. тонн в прошлом году. Кроме того, всеми категориями хозяйств обмолочено 9,5 млн. гектаров ранних зерновых культур, что на 2,1 млн. га больше соответствующего периода в прошлом году.

Позитивное влияние оказало также снижение цен реализации сельскохозяйственной продукции, возобновление депозитной активности населения (депозиты физлиц в июле выросли на 2,3 млрд. грн. (на 1,1%), денежная масса в течение июля снизилась на 0,5 млрд. грн. или на 0,1% (в январе-июле – на 43,5 млрд. грн. или на 8,4%), наличность в обращении уменьшилась на 1,4 млрд. грн. или на 0,9% (в январе-июле - на 3 млрд. грн. или 1,9%), также сократилось потребительское кредитование – июль к июню – сокращение по физлицам на 1,9 млрд. грн. или на 0,8% (в июне - 2,8 млрд. грн. или 1,1%), в целом с начала года –27,5 млрд. грн. или 10%.

Ускоряющими факторами инфляции Б.ДАНИЛИШИН называет повышение ставок акцизного сбора, что привело к повышению цен на табачные изделия на 7,1%. В результате, по позиции «алкогольные напитки, табачные изделия» в июле наблюдался рост цен – на 4,4% (9,5% в июне). Кроме того, негативное влияние на инфляцию оказал рост цен на мировом рынке нефти и, как результат, на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов - 4,7% в июле против 8,2% в июне. Также следствием стал рост цен на транспортные услуги на 0,5%, как за счет автодорожного транспорта – на 0,4%, так и за счет незначительного роста тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки (0,3%). Увеличение цен в целом в разделе «транспорт» составляло 1,1% (3% в июне).

Важным негативным фактором, повлиявшим на инфляционную ситуацию, Б.ДАНИЛИШИН назвал рост стоимости сахара на мировых рынках и, как следствие, формирование аналогичной тенденции на внутреннем рынке (рост цены на 7,2%). Так на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цены на сахар-сырец за январь-июль выросли почти на 49%, стоимость сахарного сырья на Лондонской товарной бирже (LIFFE) увеличилась на 34%.

Среди других ускоряющих факторов министр отмечает девальвацию национальной валюты к доллару США (среднемесячный официальный курс снизился на 0,42% - с 7,616 грн./долл. США в июне до 7,648 грн./долл. США в июле).

В то же время, рост потребительских цен сдерживался антиинфляционной политикой правительства и Национального банка, в частности, через продолжение реализации антиинфляционных мероприятий, отмечает Б.ДАНИЛИШИН.

В целом, траектория среднегодового индекса цен (изменение цен к соответствующему периоду предыдущего года) оставалась нисходящей: с 125,2% в 2008 году до 117,3% в июле.

Относительно ситуации в регионах, то в июле в 23 регионах Украины, кроме Закарпатской, Киевской, Кировоградской областей и города Киева, рост потребительских цен превысил среднее значение по Украине («минус» 0,1%).

Подорожание продуктов питания отмечено в 7 регионах (АР Крым, Луганской, Херсонской, Ривненской, Черниговской, Житомирской, Николаевской областях). Цены в этих регионах росли в пределах 0,6-0,1% (среднее значение по Украине «минус» 0,3%).

В таких регионах, как Волынская, Запорожская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая области и г. Севастополь, цены в июле на продукты питания оставались на уровне июня.

Больше всего подешевели продовольственные товары в Кировоградской («минус» 1,4%), Днепропетровской («минус» 1,3%), Черновицкой («минус» 1%) областях.