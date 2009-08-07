Наркоманы из-за кризиса переходят с героина на дешевые наркотики

Снижение уровня доходов населения из-за экономического кризиса и активное изъятие героина заставляют наркоманов переходить на более дешевые наркотики, в частности, дезоморфин, сообщил РИА Новости представитель управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ.

Собеседник агентства отметил, что в большинстве регионов России наиболее широкое распространение среди опийных наркоманов получил ацетилированный опий, получаемый из маковой соломки, закамуфлированной под пищевой мак. Также растет "популярность" дезоморфина - для его изготовления применяются лекарства, которые можно свободно купить в аптеке, добавил он.

"Одной из причин сложившейся ситуации также является низкий уровень доходов населения в некоторых субъектах России, что делает дезоморфин более доступным для наркозависимых лиц, чем героин", - сказал представитель ФСКН.

Он добавил, что зависимость у потребляющих дезоморфин возникает в четыре-шесть раз быстрее, чем у "героинщиков".

"Продолжительность жизни наркобольных, имеющих зависимость от дезоморфина, не превышает двух-четырех лет", - отметил собеседник агентства.