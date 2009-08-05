Такую толпу VIP-гостей в Донецке негде разместить

В Донецке к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года пока не хватает 450 гостиничных номеров высокой комфортности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, «в настоящее время в дефиците остается 450 номеров категории «пять звезд», в этот объем не входят гостиницы, которые будут строиться».

Мэр отметил, что за прошедшую неделю в двухстороннем порядке руководители гостиниц Донецка подписали соглашения с фирмой TUI Travel, уполномоченной руководством УЕФА представлять интересы европейской футбольной ассоциации в гостиничном бизнесе во время Евро-2012.

Речь идет о наличии 512 номеров, а также «в одностороннем порядке мы еще отправили на рассмотрение 1 100 номеров, и область (соседние с Донецком города – УНИАН) подписала договора с гостиницами на 559 имеющихся номеров», - уточнил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.