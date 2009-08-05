Растет конкурс в военные вузы

Высокий конкурс в военные учебные заведения во время нынешней вступительной кампании свидетельствует о росте престижа офицерской службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом в интервью газете “Народная армия” (№ 132 от 5 августа 2009 года) заявил директор Департамента военного образования и науки Николай НАУМЕНКО.

Он сообщил, что с 1 сентября общая структура системы военного образования изменится. В частности, Национальная академия обороны Украины получит статус Национального университета обороны Украины. Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" и Севастопольский военно-морской институт станут видовыми академиями (наподобие американских академий сухопутных войск США в Вест-Пойнте и военно-морских сил в Аннаполисе). Факультет военной подготовки Подольского государственного аграрно-технического университета перейдет в подчинение национального университета Каменец-Подольского им. И.Огиенко.

“Наиболее знаковым событием стало образование новой составляющей в системе военного образования – военного колледжа сержантского состава Национального технического университета "Харьковский политехнический институт”, - отметил директор профильного департамента Минобороны.

По его словам, современная система военного образования также обеспечивает выполнение в полном объеме государственного заказа на подготовку военных кадров.

“В частности, например, лишь в этом году вузы Минобороны и военные подразделения гражданских учебных заведений для Вооруженных сил Украины подготовили более 1300 военных специалистов и около 200 - для других военных формирований государства”, - сказал Н.НАУМЕНКО.

Он также обратил внимание, что благодаря проведенной на протяжении 2009 года информационно-агитационной работе по военно-профессиональной ориентации молодежи заметно вырос конкурс среди кандидатов на обучение в высших военных учебных заведениях.

“Больше всего человек на место было в Военном институте телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины "КПИ", Севастопольском военно-морском институте им. П.С.Нахимова, Житомирском военном институте им. С.П.Королева Национального авиационного университета, Военном институте Киевского национального университета им. Т.Шевченко. В среднем конкурс здесь составлял 3-3,5 человека на одно место. Такая тенденция свидетельствует о росте престижа военной службы и повышении доверия общества к Вооруженным силам”, - убежден Н.НАУМЕНКО.

Он также отметил, что нынешний набор на обучение в военные учебные заведения отвечает всем потребностям Вооруженных сил Украины в офицерских кадрах и обеспечивает необходимую ротацию офицерского состава на период до 2015 года.