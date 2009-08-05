Налоговая милиция проводит операцию "Курорт"

С начала курортного сезона органы налоговой милиции Украины изъяли из незаконного оборота товары на сумму 77,5 млн. грн., в том числе подакцизные товары – на сумму 28,8 млн. грн., алкогольные напитки – на сумму 22 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Геннадий ЛИСОВЫЙ сегодня во время брифинга на тему подведения промежуточных итогов по операции «Курорт».

В частности, была прекращена деятельность 22 подпольных цехов по изготовлению фальсифицированной ликероводочной продукции, изъято 108 тыс. акцизных марок.

Кроме того, налоговая милиция с начала курортного сезона, с 15 мая 2009 г., выявила 179 преступлений в сфере налогообложения, дела по 85 преступлениям уже направлены в суды.

По данным Г.ЛИСОВОГО, на сегодня налоговики установили 441 факт незаконного проведения азартных игр, изъяли более 5,5 тыс. игорных автоматов и другого оборудования на сумму 83,5 млн. грн. В отношении нарушителей оформлено 154 административных протокола, в органы внутренних дел передано 137 материалов, в суд направлено 22 иска. По его словам, за нарушение закона о запрете игорного бизнеса в Украине нарушителям угрожает штраф на сумму более 5 млн. грн.

Также Г.ЛИСОВЫЙ сообщил, что за время курортного сезона в текущем году количество отдыхающих на территории АР Крым уменьшилось на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако поступления в бюджет от проверок субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги отдыхающим, увеличились на 15%.