Тимошенко: партийность не важна, важен ценовой диапазон

Государство будет выкупать объекты незавершенного строительства независимо от партийной принадлежности их владельцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, почему одними из первых объектов незавершенного строительства были выкуплены объекты компании «Житлобуд», собственником которой является один из представителей БЮТ Иван КУРОВСКИЙ.

«У нас есть общее правило, по которому мы не разбираемся, где и какие предложения есть. Есть общеустановленный диапазон цен – от 2,5 до 4,2 тыс. грн. за один квадратный метр. И все, кто сегодня проявят желание, будут получать такую помощь государства. Не имеет значения, в каких партиях будут эти люди. Не имеет значения, из каких регионов они будут. Главное, чтобы они попадали в этот диапазон цен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что любая компания может подать свою заявку для участия в конкурсе по выкупу государством объектов незавершенного строительства. «Я не вникала сейчас в какие-то подробности – где и кто подавал такие заявки. Завтра может подать кто угодно, из любого региона, и эта заявка будет удовлетворена», - подчеркнула она.