Курс доллара на межбанке повысился

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова росли: торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9830 грн./долл., к закрытию ценовые показатели достигли максимума – 8,0430/8,0770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2553/0,2565 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2563/0,2578 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2581/0,2591 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,1250 рублей за доллар (-0,01).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4435 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4280/11,4860 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4850/11,5510 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили - 11,5950/11,6450 грн./евро.