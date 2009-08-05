Виноделие в Украине ждет передел?

Винодельческую отрасль в Украине ожидает увеличение сделок по слиянию и поглощению (M&A), считают в Центре исследований корпоративных отношений.

По словам руководителя экономических программ Центра Вячеслава Бутко, в последнее время в Украине наблюдается определенная активизация сделок по слияниям и поглощениям, а в ряде отраслей, в частности винодельческой и коньячной отмечены предпосылки к совершению сделок, которые могут существенно повлиять на отрасль в целом.

Судя по сообщениям СМИ, с рынка может уйти ряд крупных игроков, контролировавших в докризисный период до 20% продаж коньячной продукции, сообщил Бутко.

Экспертов, в частности, беспокоит информация о тяжелом финансовом положении входящего в корпорацию «Логос» Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ).

«У компании имеются заметные проблемы, она не может рассчитаться с поставщиками, о чем последние активно заявляют в СМИ. Это, в свою очередь, может стать предвестником финансовой несостоятельности компании. Владелец компании Валерий Шамотий в свое время считал этот бизнес непрофильным, и уделял первоочередное внимание девелопменту и ресторанному бизнесу.

С началом кризиса и тот и другой сегмент рухнули, да и рынок коньяка с начала года упал на 18,5% в стоимостном выражении. Ликвидными активами холдинга остаются лишь коньячное и винодельческое производство - АПФ «Таврия» и Инкерманский завод марочных вин. Неудивительно, что по рынку поползли слухи об их продаже», - отмечают в Центре исследований корпоративных отношений.

«В условиях кризиса наиболее подверженными финансовым рискам оказались компании, у которых были максимальные кредитные заимствования. Задолженность торговых сетей, резко возросшая из-за всеобщего кризиса неплатежей, поставила их на грань выживания», считают эксперты.

«Ситуацию в ПНВХ усугубляет конфликт между акционерами и трудовым коллективом», отмечает Бутко. «Стороны уже обратились в правоохранительные органы и втянулись в судебные тяжбы, а это, в украинских реалиях, часто приводит к тому, что у предприятия может измениться состав собственников. Скандалы среди виноделов отражаются на отрасли в целом, снижая интерес инвесторов и покупателей к украинскому рынку», - констатируют в Центре исследований корпоративных отношений.

Корпорация «Логос» создана в 1995 г. В ее состав входят: девелоперская компания «Логос-Инвест», компании «Логос-Спорт», «Логос-Стиль», спортивно-развлекательный комплекс «Бартоломео» и оздоровительный центр «Цунами» в Днепропетровске, автосалон «Меркурий» и Первый национальный винодельческий холдинг, который включает в себя ОАО «АПФ «Таврия», Инкерманский завод марочных вин, а также завод-совхоз «Качинский», агрофирму «Черноморец» и завод-совхоз им. Полины Осипенко. Владеет компаний днепропетровский бизнесмен Валерий Шамотий.