Деды Морозы бастовали в центре Киева (фоторепортаж)

До Нового года, и даже до дня Святого Николая еще далеко, снег не успел выпасть, а Деды Морозы уже объявили забастовку. Понедельник – второй день, когда волшебники, которых каждый ребенок ждет с подарком, вышли на Крещатик с требованиями “Верните работу Деду Морозу!”

Что вынудило десяток Дедов Морозов выйти на улицу с плакатами наподобие “Дед Мороз остался без работы”, оставляем в тайне. Скажем лишь, что то была удачно спланированая рекламная акция. Надеемся, на новогодне-рождественскую активность лапландских волшебников это не повлияет.

Текст и фото Дмитрия Стаховского