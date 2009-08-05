В Макеевке "ухажер" ударил ножом директора школы

В Макеевке Донецкой области было совершено покушение на директора одной из общеобразовательных школ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. руководителя отдела по связям с общественностью ГУ УМВД Украины в Донецкой области Владимир ПРИГОДА, покушение на директора произошло на почве личностных отношений. По его словам, правоохранителям стало известно, что ранее нападавший «пытался ухаживать» за этой женщиной и, по-видимому, в результате конфликта, приехав к ней на работу, «при выяснении отношений, нанес женщине удары ножом в грудь и в шею». Затем, оставив потерпевшую в кабинете в луже крови, мужчина выбежал из здания школы, сел в автомобиль и уехал.

«Наверное, он перепугался или Бог его знает, что… Но видели, как он быстро выбегал из школы, затем прыгнул в машину – «девятку», и, сломя голову, понесся куда глаза глядят», - рассказал В.ПРИГОДА. Затем, по его словам, злоумышленник попал в ДТП и погиб на месте: «Его машина врезалась в КаМАЗ».

В.ПРИГОДА сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, но «так как мужчина погиб, такие дела после расследования прекращаются по причине того, что некого обвинять».

Он также отметил, что «состояние женщины в больнице оценивается как нормальное, врачи говорят, что жить будет, угрозы жизни нет».