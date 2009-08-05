Как снизилась стоимость элитного жилья в Киеве

Средняя стоимость элитного жилья на вторичном рынке Киева за первое полугодие т.г. снизилась на 21% – до 7817 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

Согласно сообщению, во втором квартале т.г. стоимость вторичного жилья в столице снизилась на 1%.

В компании отметили, что вторичный рынок элитной недвижимости Киева в первом полугодии 2009 года характеризовался значительным снижением объема предложения. Количество выставленных на продажу квартир класса "элит" сократилось по отношению к прошлогоднему показателю более чем в два раза. Собственники высококлассного жилья в ожидании стабилизации цен сняли объекты с продажи и перевели их в сегмент аренды.

Эксперты компании считают, что в среднесрочной перспективе объемы продаж не выйдут на докризисный уровень, так как с рынка ушел спекулятивный капитал: приобретаться будет жилье в основном для проживания.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.