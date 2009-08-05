Погода на завтра

Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра будет переменная облачность. В западных областях, в Винницкой, Одесской, а днем местами и в северных областях - кратковременные дожди, грозы; на западе местами сильные дожди, в отдельных районах град, при грозах возможны порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-17°, на побережье морей – до 21°; днем - 22-27°, в восточной и южной частях - 28-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем - около 20°.

В Киевской области 6 августа переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

В столице завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Температура воды в Черном и Азовском морях сегодня - 23-28°, в Днепре в районе Киева - 22°.