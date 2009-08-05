Третий транш МВФ пришел в Украину еще в прошлую пятницу

Средства третьего транша кредита stand-by Международного валютного фонда (МВФ) уже поступили в Украину.

Как передает корреспондент, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что средства поступили еще в пятницу, 31 июля.

«Средства поступили в прошлую пятницу», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля т.г. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша а размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш составит 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.