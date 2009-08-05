Киевский ЦУМ готовят к продаже

Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору оценщика госпакета ОАО «Киевский центральный универмаг» (Киев, ул. Б.Хмельницкого, 2) в размере 39,647% уставного фонда. Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 5 августа этого года.

Как отмечается в сообщении, оценка госпакета Киевского центрального универмага будет проведена с целью его дальнейшей продажи на приватизационном конкурсе.

В соответствии с информацией ФГИ, балансовая остаточная стоимость необоротных активов (основных средств, незавершенного строительства, долгосрочных финансовых инвестиций, активов) по состоянию на 30 июня этого года составляла 90 млн. грн.

Размер уставного фонда ОАО «Киевский центральный универмаг» - 64 млн. 616 тыс. грн.