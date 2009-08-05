Аделаджа вслед за Черновецким купил виртуальные бриллианты

Вслед за мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, к помощи в создании международного интернет-проекта для творческих людей присоединился и всемирно известный пастор “Посольства Божьего” Сандей АДЕЛАДЖА. Он также приобрел несколько виртуальных бриллиантов на веб-странице (“Страница Имен”).

Об этом УНИАН сообщили организаторы проекта “Page of Names”.

Как сообщалось ранее, оригинальная идея “Page of Names”, уже понравившаяся творческим знаменитостям, принадлежит восемнадцатилетнему украинскому студенту Роману ПУХАЛЬСКОМУ.

Справка УНИАН. Участниками проекта “Page of Names”, по основному замыслу, должны стать 272 человека из разных стран мира, имеющих непосредственное отношение к творчеству.

Основная идея “Page of Names” – оригинальное оформление главной веб-страницы проекта с использованием 272 виртуальных драгоценных камней. Каждый из этих камней будет принадлежать одному из участников этого проекта, лицо и имя которого на протяжении 10 лет будет размещено на месте камня, ему принадлежащего, одновременно переадресовывая посетителей проекта на его веб-сайт.