В Крыму параплан травмировал российскую туристку

Жительница Краснодарского края России получила травмы различной степени тяжести в результате собственной беспечности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, спасатели получили сообщение о несчастном случае на горе Клементьева накануне от дежурного врача «скорой помощи».

«Россиянка следила за приземлением параплана и была травмирована им», - отметили в МЧС. Пострадавшая госпитализирована.

Еще одна россиянка получила многочисленные травмы, упав со скалы на мелководье вблизи мыса Тарханкут. Очевидцы инцидента не могли самостоятельно оказать помощь пострадавшей, поскольку спуститься к морю было невозможно. На место ЧП отправились оперативная группа Черноморского райотдела МЧС, машина «скорой помощи», три катера с матросами-спасателями.

Спасатели, подойдя с моря, сняли женщину с камней и доставили ее на катер. Там туристке оказали первую медицинскую помощь, после чего катер с россиянкой перешел «в удобное для эвакуации место». «Учитывая характер травм, было принято решение поднять катер с помощью крана на берег, где россиянку уже ждали медики», - отметили в МЧС.

Карета «скорой помощи» доставила жительницу Калужской области в реанимационное отделение больницы. Врачи поставили диагноз: «ушиб позвоночника, многочисленные ушибы туловища, открытый перелом ступни правой ноги, перелом левой ноги». Состояние пострадавшей оценивается как «стабильное, средней тяжести». «В настоящее время ее жизни ничто не угрожает», - говорят спасатели.