Гостиницу «Братислава» выставили на продажу

Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона пакет акций ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» (г. Киев) в размере 51% уставного фонда, сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 5 августа 2009 года.

Начальная стоимость госпакета составляет 20 млн. 508 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на протяжении пяти лет с момента подписания договора купли-продажи должна составлять не менее чем: 1-й год – 19 млн. 440 тыс. грн., 2-й – 21 млн. 387 тыс. грн., 3-й – 23 млн. 522 тыс. грн., 4-й – 25 млн. 874 тыс. грн., 5-й – 27 млн. 500 тыс. грн.

Чистая прибыль на протяжении пяти лет должна составлять: 1-й год – 723,9 тыс. грн., 2-й – 796 тыс. грн., 3-й – 875 тыс. грн., 4-й – 963 тыс. грн., 5-й – 1 млн. 50 тыс. грн.

Конкурс по продаже контрольного пакета ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» будет проведен через 50 дней с момента его объявления в "Ведомостях приватизации".

Согласно информации ФГИ, балансовая прибыль ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» по итогам первого полугодия 2009 года составила 439 тыс. грн., дебиторская задолженность – 3 млн. 685 тыс. грн., кредиторская задолженность – 37 млн. 927 тыс. грн., объем предоставленных услуг – 10 млн. 202 тыс. грн., рентабельность – 4,59 %, стоимость активов – 52 млн. 392 тыс. грн.

В собственности ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» находится два здания общей площадью 21 тыс. 562 кв. м, количество штатных работников по состоянию на 1 июля 2009 года составляло 145 человек.