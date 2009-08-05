Непогода в Днепропетровске: двое людей травмированы

В Днепропетровске и Днепропетровском, Петриковском и Пятихатском районах области ликвидированы последствия вчерашней непогоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по предварительным данным, в результате грозы, ливня и шквалистого ветра было повалено около 80 деревьев, что значительно усложнило движение электро- и автомобильного транспорта. Были повреждены 200 метров трамвайных контактных линий, отключены 7 подстанций и 5 трансформаторов, повреждена воздушную трубу газоснабжения девятиэтажного жилого дома, крыши трех нежилых зданий и 7 частных автомобилей.

Пострадали два человека, которые с травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

В 23:45 подразделениями оперативно-спасательной службы Днепропетровска, бригадами облэнерго и коммунальных служб дороги были расчищены, электро- и газоснабжение возобновлено.