Коллекторы утвердили Кодекс этики: на достоинство посягать не будут

Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) разработала и утвердила "Кодекс этики коллектора".

Документ регулирует деятельность коллекторских агентств, входящих в ассоциацию, и определяет порядок работы с жалобами граждан на недобросовестные действия коллекторских компаний, пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 132 от 5 августа).

В частности, кодекс обязывает членов ассоциации сохранять в тайне любую информацию, поступившую от должника. Кроме того, члены ассоциации берут на себя обязательства не использовать методы взыскания долга, которые "могут оскорбить честь и достоинство должника", а также "не причинять безосновательного давления в случае неплатежа".

"Коллектор обязан принимать во внимание всю предоставленную информацию о причинах неплатежа перед принятием решения о необходимости принуждения к уплате долга",– говорится в документе.

В случае нарушения принципов, заложенных в кодексе, деятельность провинившейся коллекторской компании будет рассматриваться на заседании комиссии НАУКА по этике, которая принимает решения об исключении из ассоциации. Предусмотрена также возможность предания гласности методов, которые используют в работе нарушители кодекса.

Как сообщил изданию президент НАУКА, генеральный директор коллекторской компании X-Point Роман КРИВОШЕЕВ, необходимость определения единых правил поведения коллекторов вызвана увеличением количества компаний, предлагающих услуги по взысканию долгов. "Таких компаний становится все больше. Среди коллекторов есть и те, кто не гнушается разных методов: например, рассылает письма с угрозами, превышает сумму долга, предъявляемую к погашению", – сказал Р.КРИВОШЕЕВ.

По мнению директора "Финансового агентства по сбору платежей" Кирилла ЦИПРИВУЗА, большинство участников рынка сами заинтересованы в существовании единых этических правил. "В руководстве большинства компаний считают, что цивилизованные условия и формы работы помогут им в развитии", – говорит он.

В то же время представители фирм, не входящих в НАУКА, склоняются к тому, что этический кодекс не решит всех проблем в этой сфере, и единственным выходом является законодательное урегулирование спорных вопросов.

В частности, директор агентства "Банковская безопасность – аутсорсинг" Валерий ШЕРСТЮК считает кодекс "преждевременным и сырым", поскольку на сегодняшний день не существует законодательного определения термина «коллекторская деятельность», как и сферы ее применения. По словам юриста коллекторской компании "Корсар" Константина КОЛЕЙЧУКА, принятый кодекс не является обязательным для выполнения, потому что в нем нет и не может быть прописано, какие действия и нарушения влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Необходимо отметить, что в состав Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств входит девять компаний, в то время как зарегистрированных коллекторских компаний, по данным Ассоциации коллекторского бизнеса Украины, сейчас более 60.