В Беларуси запретили оптовую торговлю

Принятие правительством постановления, которое фактически запретило оптовую торговлю в Беларуси, не соответствует потребностям экономики страны

Об этом заявил помощник президента Беларуси Сергей Ткачев.

По словам Ткачева, "здесь что-то не продумано, не сопоставлено с потребностью жизни, интересами сегодняшнего дня". Помощник президента также добавил, что постановление не будет способствовать включению частного бизнеса в реализацию белорусских товаров.

Правительство предписало местным компаниям закупать все товары только у производителей или их официальных представителей 31 июля. По проекту чиновников, списки производителей должны утверждаться в правительстве, однако пока они еще не составлены. Когда будет утвержден первый список, неизвестно. В итоге продажа любых крупных партий товара компаниям фактически оказалась вне закона.

Целью нововведения являлось ограничение импорта. Этой задаче в последнее время уделяется в Беларуси особое внимание. Так, в апреле был запрещен ввоз в страну готовой рыбы и морепродуктов, а в мае местный Нацбанк запретил продажу валюты для оплаты импортных контрактов не по авансовым платежам.

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