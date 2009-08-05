Кому тростниковый сахар?

Министерство экономики Украины с 4 августа начало регистрацию заявок на получение лицензий на импорт сахара-сырца из тростника.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики со ссылкой на информацию Департамента государственного контроля и регулирования внешнеэкономической деятельности

Регистрация началась согласно постановлению №1002 “Об утверждении Порядка распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника” от 12 ноября 2008 г. по согласованию с Министерством аграрной политики Украины.

Как сообщалось ранее, импорт тростникового сахара-сырца в Украину должен был начаться со 2 апреля 2009 года, однако в конце марта Министерство экономики приостановило прием заявок на получение лицензий на импорт сахара-сырца из тростника.

13 апреля 2009 года Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Национальная ассоциация сахаропроизводителей "Укрцукор" подписали Меморандум о согласовании действий для обеспечения стабильности ситуации на внутреннем рынке сахара и защиты интересов отечественных производителей сахара и сахарной свеклы.

По условиям меморандума, Минэкономики обязывается согласовывать с Минагрополитики и ассоциацией "Укрцукор" процесс выдачи лицензий на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника в пределах установленной тарифной квоты.