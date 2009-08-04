АМК: заправки WOG злоупотребляли монополией на трассе Киев-Чоп

Житомирское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело относительно ООО «ТД «Континиум-Галичина» (АЗС под ТМ WOG) по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Отмечается, что как выяснило отделение, оператор установил экономически необоснованные цены на бензин на АЗС, расположенных на трассе Киев-Чоп в пределах Житомирской области.

Ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, в конце мая АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование касалось самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нафтохимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

На протяжении 2008 года органы АМК пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.