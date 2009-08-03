УПЦ КП планирует крестный ход и молебен под Почаевской лаврой

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата 5 августа планируют провести крестный ход и молебен под стенами Свято-Успенской Почаевской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил настоятель тернопольского Свято-Троицкого духовного центра, протоиерей Анатолий ЗИНКЕВИЧ.

По его словам, молебен будет проводиться с целью продемонстрировать Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ, что в Украине есть достаточно много людей, которые хотят иметь украинскую поместную православную церковь, и чтобы он вел себя как гость, а не как хозяин на украинской земле.

“Сейчас мы видим, что довольно многие его высказывания являются провокационными, нетолерантными и выходят за рамки этикета”, – сказал А.ЗИНКЕВИЧ.

По его словам, участие в крестном ходе примут все три архиерея УПЦ КП из Тернопольской области, Волынский архиепископ МИХАИЛ, архиепископ Ривненский ЕВСЕВИЙ, владыки из Ивано-Франковской области ИОСАФ и ИОАНН, архиепископы Хмельницкий АНТОНИЙ и Дрогобычский МАТВЕЙ.

Также в мероприятиях, кроме представителей духовенства и прихожан, примут участие представители казацких организаций. По словам А.ЗИНКЕВИЧА, каждый приход также будет организовывать приезд желающих на место молебна. Он прогнозирует, что в целом в крестном ходе и молебне примут участие 20-30 тыс. чел.

Крестный ход, по его словам, начнется 5 августа в 8.30 возле церкви Андрея Первозванного УПЦ КП, которая еще строится.

“Оттуда 300 м до центра Почаева мы пройдем крестным ходом, после чего отправим молебен. Чтобы не было столкновений, молебен мы будет отправлять сбоку от Почаевской Лавры, возле памятника Т.Шевченко, не препятствуя входу или выходу из центральных врат Лавры. Мы специально все готовили таким образом, чтобы маршрут нашего хода не пересекался с возможными мероприятиями, которые будут проходить с участием паломников, которые приедут на встречу с Патриархом КИРИЛЛОМ, чтобы не было столкновений или провокаций”, – подчеркнул протоиерей.

Он также отметил, что как председатель инициативной группы “Украинские святыни – украинскому народу” в 2003 году организовывал собрание патриархов Украинской греко-католической церкви, УПЦ КП и Украинской автокефальной церкви, которые подписали обращение к руководству государства и Верховной Рады с требованием не допустить передачи Почаевской лавры представителям УПЦ МП.

“Благодаря международному сообществу максимум, чего мы добились, – Лавру не отдали полностью, а предоставили в аренду на 49 лет. И сейчас там монахи на украинской земле за украинские деньги навязывают российскую политику. Но раз мы сегодня не можем помолиться в Лавре, то мы помолимся под Лаврой”, – сказал А.ЗИНКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ планирует завершить свой визит в Украину 5 августа посещением Свято-Успенской Почаевской лавры.