Протест против визита Кирилла оказался сильнее, чем ожидалось - эксперт

Протест против визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА оказался сильнее, чем ожидалось. Так прокомментировал агентству УНИАН профессор философии и искусствоведения Национальной академии наук Украины Дмитрий СТЕПОВИК изменения в графике визита патриарха в Ровенскую область, в частности, отмену его поездки в Ровно.

“Очевидно, что акции протеста в Западной Украине из-за приезда патриарха были ожидаемы, но что они приобретут такой размах, что придется вносить коррективы в график визита, немногие ожидали”, - отметил профессор.

По его мнению, протест со стороны части украинского общества действиям Патриарха КИРИЛЛА усилился после его заявлений в Донецке и Крыму, носивших политический характер. "Проблема в том, что сами заявления КИРИЛЛА усиливают негативные настроения против его визита", - отметил профессор.

По словам Д.СТЕПОВИКА, несмотря на то, что визит Патриарха КИРИЛЛА в Украину был тщательно продуман, “с самого начала – с момента его прибытия в Киев он пошел не так, как планировалось”.

Как сообщал УНИАН, западноукраинская часть визита главы РПЦ должна была начаться с Ровно, однако, как объяснил председатель Синодного информационного отдела Московской патриархии Владимир ЛЕГОЙДА, маршрут был изменен "из-за неоднократных настоятельных рекомендаций и уведомления властей".

В Секретариате Президента Украины подчеркнули, что не были инициаторами изменений программы визита Патриарха КИРИЛЛА.