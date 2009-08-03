Прокуратура восстановила права более чем 3 тысяч детей

В Житомирской области за полгода прокуратура восстановила права более чем 3 тыс. детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"В защиту этих детей возбуждено 33 уголовных дела, внесено около 700 документов прокурорского реагирования, к разным видам ответственности привлечены до 300 должностных лиц, виновных в нарушениях прав детей. Возмещено почти 2 млн. грн.", - сказала старший помощник прокурора Житомирской области Диана АЛХИМОВА.

По ее словам, в сфере социальной защиты восстановлены права почти 2 тыс. детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, которым выплачено свыше 2 млн. грн. задолженной компенсации на питание.

"Благодаря проведенным мероприятия удалось выявить нарушение уголовного характера относительно лишения детей права на жилье, нецелевого использования средств, предназначенных для содержания детей", - отметила помощник прокурора Житомирской области.

В частности, Д.АЛХИМОВА сообщила, что прокурором Романивского района возбуждено уголовное дело против гражданина, который путем обмана лишил ребенка-сироту права на жилье. Досудебное следствие по этому делу ведется.