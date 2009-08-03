В тернопольских общежитиях народу в 4 раза больше, чем "по бумагам"

В Тернополе количество фактически живущих в бывших ведомственных общежитиях в четыре раза превышает количество прописанных.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, подчеркнув, что это было выявлено во время инвентаризации 24 общежитий, которые были переданы на баланс города от ОАО «Текстерно» и ОАО «Тернопольский комбайновый завод».

В ходе инвентаризации проверяли документацию, инвентарные дела, выясняли законность поселения, срок проживания и количество прописанных жильцов, соблюдение норм жилищного законодательства. Оказалось, что в переданных общежитиях количество тех, кто фактически проживает, в среднем в 4 раза превышает количество прописанных. Установлено достаточно много фактов отсутствия документов на поселение, осуществление самовольных достроек, перепланирования, самозахватов помещений. В частности, в одном из бывших общежитий комбайнового завода 25 человек самовольно заняли 29 комнат.

Следовательно, инвентаризационная комиссия получила задание упорядочить списки жильцов, которые формально и фактически проживают в общежитиях, а также изучить вопрос узаконивания перепланировок и достроек. После решения всех выявленных проблем, сообщили в горсовете, будет стоять вопрос о приватизации жильцами их помещений в общежитиях.

Справка УНИАН. В коммунальную собственность города предприятиями передано 24 общежития: 18 от ОАО «Текстерно», 6 от ОАО «Тернопольский комбайновый завод». Еще 62 ведомственных общежития пока не приняты в коммунальную собственность города.