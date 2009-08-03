В США вероятно повышения налогов для среднего класса

Министр финансов США Тимоти Гейтнер не исключил повышения налогов для среднего класса, сообщает американский телеканал ABC News. В интервью телеканалу Т.Гейтнер заявил, что ключевым условием восстановления экономики является сокращение бюджетного дефицита, и эта задача "потребует очень непростого выбора".

Во время предвыборной кампании президент США Барак Обама обещал, что не будет увеличивать налоги для 95% американцев. Однако повышения налогов лишь для состоятельных граждан будет недостаточно для сокращения дефицита до комфортного уровня, особенно на фоне перестройки национальной системы здравоохранения, предупреждают американские эксперты.

Комментируя состояние экономики, Т.Гейтнер отметил наличие "признаков ослабления рецессии", однако безработица в США, по его словам, по-прежнему "очень высока".

РосБизнесКонсалтинг