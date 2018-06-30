Социалист Волга постится итальянскими блюдами, регионал Плотников узнаёт о посте по меню в ресторане

Заканчивается первая неделя Рождественского поста. Мы поинтересовались у представителей различных политических сил, придерживаются ли они строгих правил.

Соблюдаете ли вы Рождественский пост?

Социалист Василий Волга знает наизусть Новый Завет и постится с помощью итальянской кухни

Я стараюсь придерживаться поста. Мяса не ем вообще, от молока не отказываюсь. Обычно беру какие-то салаты. Жена в этот период начинает готовить блюда итальянской и испанской кухни, в ней много вегетарианских рецептов.

В моей жизни был период, когда я постился очень строго. С 1993-го по 1995 год я жил активной церковной жизнью, работал при монастырях, ездил с проповедями по храмам. Когда подвизался в Киево-Печерской Лавре, ел то, что давали семинаристам, еда там напоминала хорошую солдатскую кухню – недорого и сытно. Тогда моя семья жила на 50 долларов в месяц, но поскольку я прислуживал в храме, то мне перепадали то мешок картошки, то каравай. Я в те годы был очень счастлив, это был весьма плодотворный период моей жизни. Я знал практически наизусть книги Нового Завета, Притчей Соломоновых, близко к тексту пять книг Ветхого Завета – от Бытия до Исхода. Я изучал философию и историю религии. Это духовное искание было для меня высшим творчеством.

Сейчас в пост моя семья будет жить ожиданием Рождества, дети хорошо знают, что это за праздник, они у меня катехизированы. Ну а в праздники буду пить водку, любить жену, обнимать детей и приглашать в гости друзей.

«Нашеукраинка» Ксения Ляпина уже на полдороги к посту

К сожалению, я не вовлечена в церковную жизнь, хотя очень уважаю людей, живущих такой жизнью. У меня всё слишком хаотично, сложно организовать всё так, чтобы было место серьезному посту.

Меня утешает то, что я хотела бы приобщиться к посту, я понимаю, как это нужно. Все здравомыслящие врачи говорят, что самоограничение в еде полезно для здоровья. И я разделяю мнение священников, что такое самоограничение воспитывает и организовывает дух человека. Образно говоря, я пребываю в дороге к своему посту. И почему-то уверена, что рано или поздно я обязательно займусь этой стороной жизни.

Депутат Киеврады Александр Притыка любит Рождество, а не пост

Нет. Постов я не придерживаюсь. Считаю, что физическое самоограничение должно быть все время, а не на протяжении какого-то периода. Но это не мешает мне праздновать Рождество. Это праздник и для постящихся, и для непостящихся.

«Регионал» Алексей Плотников узнает о посте по блюдам в ресторане

К сожалению, такой физический пост я не соблюдаю. Но у меня повышается какая-то внутренняя самодисциплина. Пытаюсь сдерживаться от раздражения, от каких-то гневных высказываний. Одним словом, в пост я всегда помню, что пришел пост. Кроме того, о нем не дает забыть вся окружающая обстановка. В кафе появляются ассортимент постных блюд, в ресторанах – отдельное постное меню. Кругом в витринах магазинов разложена рождественская символика. Поэтому праздника в семье мы всегда ждем с нетерпением и празднуем его широко.

Руководитель “Киевметросторя” Владимир Петренко запасается консервациями

Я пощусь уже двенадцать лет. Бываю в церкви на Татарке. С Божьей помощью помог построить храм в Бориспольском районе – в деревне, откуда я родом.

И не так уж трудно соблюдать пост, если запастись консервациями. Да и в магазине всего полно. А у меня жена отлично готовит фасоль, борщи, салаты. В городе я обычно не ем.

«Регионал» Тарас Черновол иногда позволяет себе скоромное

Я не пощусь полноценно. Иногда позволяю себе в парламентском буфете в перерыве взять скоромное. Но в среду и пятницу не употребляю мяса – это железно. Пусть и не стопроцентный пост, но пытаюсь приблизиться к этому. В греко-католической церкви принят классический византийский обряд. И большинство приходов, несмотря на допускаемые в католичестве послабления, стараются поститься. Но таких жестких правил и норм, какие есть в православной церкви, у нас нет.

Записала Маша Мищенко