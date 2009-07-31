Прокуратура опровергает информацию о трех трупах у с.Сухолесы

В Генеральной прокуратуре Украины и других правоохранительных органах опровергают информацию отдельных СМИ о находке возле села Сухолесы еще трех трупов при раскопке черепа, который может принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета «Левый берег» со ссылкой на собственные источники написала, что в Белоцерковском районе Киевской области во время раскопок черепа, который может принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе, найдены еще три труппа.

Кому принадлежат останки, как они оказались на окраинах села Сухолесы, где проводятся раскопки, с какого времени они там находятся, есть ли связь между этими тремя телами и «делом Гонгадзе», издание не сообщало, отмечая, что детали следствия не разглашаются.